В Киеве женщина продавала боевые гранаты: фото

В Киеве женщина продавала боевые гранаты. Канал сбыта боеприпасов в столице наладила 38-летняя уроженка Тернопольщины. Так, одну единицу "товара" она оценила в 4 тысячи гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

Оперативники Днепровского управления полиции Киева получили информацию о том, что на территории района ведется торговля боеприпасами. Правоохранители приступили к проверке информации и установили 38-летнюю уроженку Тернопольской области, которая наладила в столице продажу боевых гранат.

Вместе со следователями оперативники задокументировали три факта продажи боеприпасов женщиной местным жителям.

Продавщица боевых гранат / Фото: Полиция Киева / Facebook

Установлено, что фигурантка продавала гранаты по месту жительства и получала 4 тісячи гривен за одну единицу. Во время проведения обыска по ее месту жительства полицейские изъяли еще три гранаты с запалами, ружье с патронами и пороховой заряд — все изъято и направлено на проведение экспертизы.

38-летняя уроженка Тернопольщины наладила канал сбыта боеприпасов в столице / Фото: Полиция Киева / Facebook

Правонарушительница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи процессуального руководства Днепровской окружной прокуратуры объявили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Оружие на продажу/Фото: Полиция Киева / Facebook

За совершение преступления женщине грозит до семи лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается канал поступления боеприпасов, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате взрыва гранаты в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области погиб на месте 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлены в больницу.

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