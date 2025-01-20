В Киеве женщина притворялась больной в торговом центре: зачем она это сделала и как ее наказали (фото)

В Киеве женщина притворялась больной в торговом центре, чтобы проверить, как быстро приедет скорая.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"На спецлинию 112 позвонила гражданка и сообщила, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района. На место оперативно приехали медики, где обнаружили женщину, которая объяснила, что в помощи не нуждается. Горожанка добавила, что решила проверить, как быстро приедет карета скорой, если она сделает вид, что нуждается в помощи. Медики вызвали на место патрульных", — говорится в сообщении.

Женщина объяснила, что просто хотела проверить, как быстро приедут медики / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

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Патрульные объяснили женщине, что она совершила правонарушения и вынесла на нее постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП. Теперь она обязана оплатить 3400 гривен штрафа.

"Полицейские, спасатели, медики бригад скорой помощи на каждое ваше сообщение реагируют как на реальную ситуацию и угрозу. И пока они выясняют, что информация неправдива, в это же время кому-то действительно нужна их помощь", — подчеркнули в патрульной полиции.

Напомним, в Киеве мужчина в военной форме приставал к водителям.

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