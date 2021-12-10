Киевлянка обманом завладела жильем на Чоколовке стоимостью 750 тысяч гривен.

В Киеве женщина присвоила квартиру умершей соседки

Киевлянка обманом завладела жильем на Чоколовке стоимостью 750 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева совместно со следственным отделом Шевченковского управления полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве уведомлена о подозрении жительница столицы в завладении путем обмана квартирой, которая должна была быть признана отмершим наследством", — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что подозреваемая, проживающая в жилом доме по ул. Мартиросяна в Киеве, узнала о том, что ее соседка (пожилая женщина, 1937 г. р.) умерла, и решила завладеть ее квартирой путем обмана и использования заведомо подложных официальных документов.

Зная, что умершая женщина была одинокой, подозреваемая организовала подделку официальных документов, подтверждающих якобы родственные связи (свидетельство о рождении на имя подозреваемой и вроде бы ее матери, а также свидетельства о смерти вроде матери подозреваемой), с которых усматривается, что подозреваемая является племянницей умершей

Указанные документы подозреваемая подала частному нотариусу, который, не осознавая противоправность ее действий, возбудил наследственное дело и в дальнейшем выдал подозреваемому свидетельство о праве на наследство, на основании которого по последней зарегистрировано право собственности на квартиру умершей женщины.

По результатам досудебного расследования подозреваемой инкриминировано совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

На имущество, ставшее предметом совершенного уголовного правонарушения, наложен арест. Его стоимость, согласно выводу оценочной строительной экспертизы, составляет более 750 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.

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