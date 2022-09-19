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В Киеве женщина передавала России координаты для ракетных ударов (фото)

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В Киеве женщина передавала России координаты для ракетных ударов (фото)

Фото: Прокуратура города Киева

Женщине и ее сообщнику грозит тюрьма.

60-летняя жительница Киева с марта по июнь 2022 года передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Киевлянка действовала по заказу представителей спецслужб РФ. Вместе с другим украинцем она собирала информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в Киеве и области.

Собранную информацию, а также фото и координаты расположения объектов, женщина через сообщника передавала российским кураторам с помощью мобильных приложений. В общей сложности таким образом злоумышленница передала данные о 21 вышеуказанном объекте.

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы направлен в суд. Следствие в отношении ее сообщника продолжается.

© Прокуратура города Киева
Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, в Киевской области между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост. Его взорвали российские оккупанты, когда убегали.

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