В Киеве женщина обнаружила в подъезде на боевую гранату с запалом: что известно (фото)

Ручную наступательную гранату болгарского производства забрали взрывотехнику.
Жители Киева продолжают обнаруживать опасные вещи на улицах города. На улице Тулузы на Никольской Борщаговке в Святошинском районе женщина нашла подозрительный предмет, завернутый в бумагу. Она позвонила по телефону на единый номер экстренной помощи 112.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
На место происшествия выехали патрульные, которые обнаружившие предмет, похожий на ручную наступательную гранату болгарского производства GHO-1 RDX. Боеприпас был с запалом.
Инспекторы ограничили доступ к месту происшествия и вызвали на помощь следователей и взрывотехников.
Патрульные призывают: в случае обнаружения опасных предметов, будьте сознательны, не пытайтесь прикоснуться к ним или обезвредить. Сообщите о находке на линию 112 и не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов.
На днях гранату и патроны нашли в теплопункте на Соломенке.
Напомним, под Киевом мужчина взорвал себя гранатой. В полиции уточнили, что в результате подрыва гранаты 33-летний мужчина погиб, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу.
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