В Киеве женщина на Opel ехала по тротуару среди прохожих: видео

Возможно, водитель искала, где бы припарковаться, а возможно, решила сократить себе путь, проехав по пешеходной зоне.
В Киеве женщина на Opel ехала по тротуару. Водителя не остановило даже наличие пешеходов.
Очевидцы запечатлели событие на проспекте Победы, 16.
Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал соответствующее видео.
"Автохамка на Победы, 16. Бороздит просторы тротуара среди пешеходов", — говорится в сообщении под видео.
Возможно, водитель искала, где бы припарковаться, а возможно, решила сократить себе путь, проехав по пешеходной зоне.
Напомним, в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры. ДТП тоже произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, обошлось без травмированных.
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