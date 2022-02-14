В Киеве женщина на Opel ехала по тротуару среди прохожих: видео

Возможно, водитель искала, где бы припарковаться, а возможно, решила сократить себе путь, проехав по пешеходной зоне.

В Киеве женщина на Opel ехала по тротуару. Водителя не остановило даже наличие пешеходов.

Очевидцы запечатлели событие на проспекте Победы, 16.

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Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал соответствующее видео.

"Автохамка на Победы, 16. Бороздит просторы тротуара среди пешеходов", — говорится в сообщении под видео.

Возможно, водитель искала, где бы припарковаться, а возможно, решила сократить себе путь, проехав по пешеходной зоне.

Напомним, в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры. ДТП тоже произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, обошлось без травмированных.

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