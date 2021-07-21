В Киеве женщина, которую водолазы искали 2 часа, сама подошла к ним и спросила, что случилось

Исчезнувшая оказалась живой и невредимой.
В Киеве в парке Партизанской славы Муниципальная варта утром 21 июля нашла вещи женщины. Они предположили, что женщина, которым они принадлежат, могла утонуть в местной водоеме и начали поисковую операцию.
Об этом сообщили в Муниципальной варте Киева.
Так, работники Муниципальной варты в 6:00 на берегу водоема нашли вещи — сумку и одежду, однако их владелицы рядом не было. В 8:00 на место происшествия прибыли водолазы ГСЧС и полиция. Пропавшую женщину начали искать в водоеме.
Однако уже в 10:00 к ним подошла та самая женщина, которую разыскивали и поинтересовалась, что случилось и кого они ищут в воде.
Исчезнувшая оказалась живой и невредимой.
Напомним, в Житомирской области в карьере утонул 6-летний мальчик.