В Киеве женщина из-за неуплаты штрафов лишилась элитного Mercedes (фото)

Водитель ездила по городу со скоростью 136 км/ч.

В Киеве из-за неуплаты штрафов на общую сумму более 25 тысяч гривен у женщины изъяли автомобиль Mercedes Benz S500.

Об этом 11 февраля сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

На исполнении в Днепровском отделе государственной исполнительной службы находится 23 исполнительных документа о взыскании штрафов за нарушение ПДД.

Наибольшее превышение скорости, допущенное владелицей автомобиля – 136 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч. За это нарушение женщина получила штраф в размере 1 700 гривен.

Напомним, что в Киеве у женщины изъяли автомобиль из-за неуплаты 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сумма штрафов составила 7 тысяч 167 гривен.

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