В Киеве женщина до смерти избила свою мать: что ей угрожает

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
В Печерском районе Киева 32-летняя дочь в ходе ссоры убила свою 69-летнюю мать.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Конфликт между женщинами вспыхнул во время застолья, и в разгар спора подозреваемая нанесла многочисленные удары по телу пенсионерки руками и ногами.
"После полученных телесных повреждений пенсионерка еще больше суток находилась по месту жительства в крайне тяжелом состоянии без сознания, однако злоумышленница медицинскую помощь ей не предоставила и к медикам не обращалась", — говорится в сообщении.
Подозреваемая призналась в содеянном своей подруге, которая сообщила о преступлении в полицию. Киевлянка находится под стражей, и ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, пропавшую 2-летнюю девочку в Полтавской области нашли жестоко убитой.
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