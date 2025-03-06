В Киеве женщина до смерти избила свою мать: что ей угрожает

В Печерском районе Киева 32-летняя дочь в ходе ссоры убила свою 69-летнюю мать.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Конфликт между женщинами вспыхнул во время застолья, и в разгар спора подозреваемая нанесла многочисленные удары по телу пенсионерки руками и ногами.

"После полученных телесных повреждений пенсионерка еще больше суток находилась по месту жительства в крайне тяжелом состоянии без сознания, однако злоумышленница медицинскую помощь ей не предоставила и к медикам не обращалась", — говорится в сообщении.

Подозреваемая призналась в содеянном своей подруге, которая сообщила о преступлении в полицию. Киевлянка находится под стражей, и ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, пропавшую 2-летнюю девочку в Полтавской области нашли жестоко убитой.

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