В Киеве жена обвинила мужа в сексе без согласия: наказали ли его

В Киеве жена обвинила мужа в сексуальном насилии: женщина утверждала, что пока она спала, у мужчины был с ней половой акт.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева.

Как говорится в материалах дела, инцидент произошел в июле 2023 года, мужчину обвинили в том, что он совершил сексуальное насилие в отношении своей жены — добивался и ударил.

На суде подозреваемый свою вину отрицал. Он заявил, что его жена вечером выпила коньяк и пошла спать, а он заходил в комнату, чтобы проверить, есть ли их общая дочь и лег спал на диване. Он также заявил, что протокол о нарушении полиция составляла значительно позже, чем произошел случай, в котором его обвиняют.

Потерпевшая на суде объяснила, что она в тот вечер действительно выпила 100 граммов коньяка, а когда очнулась – ее было больно в районе половых органов. Тогда мужчина якобы заявил, что пока она спала у них был половой акт без ее согласия.

Свидетельство потерпевшей / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Однако суд заявил, что прокол полиции не содержит достаточных данных, доказывающих вину мужчины в сексуальном насилии. А потому судья закрыл дело.

"Закрыть производство по делу об административном правонарушении в отношении мужчины по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, в связи с отсутствием в его действиях произошедшего и состава административного правонарушения", — говорится в постановлении суда.

Напомним, в Харькове пара занялась сексом на газоне, потому что из кафе выгнали.

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