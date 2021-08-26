В Киеве здание спасателей украсили самым большим муралом, нарисованным девушками: фото

Трое девушек приходят от пережитого и до сих пор проходят реабилитацию.

Здание спасателей Шевченковского района украсили стенописью, площадью 100 квадратных метров, который считается самым большим муралом, нарисованным девушками.

На здании Шевченковского районного управления ДСНС Украины создали тематический мурал. Его нарисовали девушки-художники, как подарок от творческого сообщества столицы ко Дню спасателя, который отмечается 17 сентября.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

"Шевченковский район стал одним из первых районов, где поддержали создание первых муралов. Это в дальнейшем стало столичным трендом, визитной карточкой города и каждого района. И этот тематический мурал стал также эстетическим украшением ведомственного здания, где работают наши супергерои — спасатели. На мурале площадью 100 квадратных метров изображен спасатель, как любящий отец не только собственных детей, но и десятков тех, кому он подарил вторую жизнь", — отметил председатель Шевченковской районной государственной администрации Олег Гаряга.

Напомним, в Киеве появилась стенопись, которая очищает воздух.

В Киеве появился мурал, который очищает воздух: как это работает

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