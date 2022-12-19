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В Киеве зажгли главную елку Украины: какой она выглядит (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киеве зажгли главную елку Украины: какой она выглядит (фото)

Фото: facebook/Віталій Кличко

Высота елки в Киеве всего 12 метров.

В Киеве в понедельник, 19 декабря, зажгли главную елку Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Елку в Киеве установили на Софийской площади. В этом году елка в Киеве имеет всего 12 метров вместо 31, как в прошлом году.

"И назвали мы ее "Елочкой несокрушимости". Я убежден, что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня — в праздник Николая-Чудотворца. И он обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Мы, все вместе, выстоим и победим!", — написал Кличко.

Елки в Украине

В воскресенье, 18 декабря, во Львове также торжественно зажгли главную елку города. Ее высота – 14 метров, будет освещаться она от 17 до 22 часов. Украсили львовскую елку в прошлогоднюю иллюминацию, уменьшив количество освещения.

В Хмельницком установили новогоднюю елку на российской ракете С-300, которую привезли с Харьковщины. Ракета будто пронизывает елку, украшенную флагами Украины.

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Дата публикации
Просмотры
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