В Киеве заявили об угрозе новых ракетных ударов: какие действия власти

Цель врага уже хорошо известна.
В Киеве предупредили о грядущих угрозах и рисках для столицы Украины. На потенциальные опасности следует реагировать превентивно, чтобы предотвратить критические ситуации.
Об этом сообщили в КМВА.
Россияне хотят уничтожать мирных украинцев
Как отмечают в ведомстве, последние массированные ракетные удары в очередной раз доказали: враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов. В частности, речь идет об атаках на объекты критической инфраструктуры. В ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий – резкое похолодание до -18ºС.
"Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня созван Совет обороны Киева. На заседании утвердили алгоритмы координации и согласования действий Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций", – подчеркнули в администрации.
Были приняты общие решения:
- обеспечить работу всех Пунктов Несокрушимости в круглосуточном режиме;
- проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты Несокрушимости г. Киева необходимыми средствами;
- проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;
- проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;
- перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов.
Напомним, "Карта несокрушимости" теперь размещена на главном экране приложения "Действие".
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