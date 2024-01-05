В Киеве заявили об угрозе новых ракетных ударов: какие действия власти

В Киеве предупредили о грядущих угрозах и рисках для столицы Украины. На потенциальные опасности следует реагировать превентивно, чтобы предотвратить критические ситуации.

Об этом сообщили в КМВА.

Россияне хотят уничтожать мирных украинцев

Как отмечают в ведомстве, последние массированные ракетные удары в очередной раз доказали: враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов. В частности, речь идет об атаках на объекты критической инфраструктуры. В ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий – резкое похолодание до -18ºС.

"Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня созван Совет обороны Киева. На заседании утвердили алгоритмы координации и согласования действий Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций", – подчеркнули в администрации.

Были приняты общие решения:

обеспечить работу всех Пунктов Несокрушимости в круглосуточном режиме;

проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты Несокрушимости г. Киева необходимыми средствами;

проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;

проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам Несокрушимости на период ухудшения погодных условий;

перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов.

Напомним, "Карта несокрушимости" теперь размещена на главном экране приложения "Действие".

Читайте также: