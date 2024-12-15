В Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий: синоптики предупредили об опасности

В Киеве и области завтра ожидается сильный ветер и гололедица. Синоптики предупреждают об I и II уровнях опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

16 декабря ночью порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на дорогах будет гололедица — и уровень опасности (желтый). Днем порывы сильного ветра 25-28 м/с — ІІ уровень опасности (оранжевый).

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Известно, что температура воздуха будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем — 1-6° тепла. В Киеве ночью температура около 0°, а днем – 3-5° тепла.

Напомним, синоптики рассказали, надолго ли задержатся морозы в Украине.

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