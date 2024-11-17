В Киеве завтра будут отключать свет: график

В Киеве будут действовать стабилизационные отключения света.

Завтра, 18 ноября, в Киеве запланированы отключения электроэнергии с 06:00 до 22:00

Соответствующая информация появилась в приложении "Киев цифровой".

Впоследствии в "Укрэнерго" уточнили, что завтра отключения света будут применяться во всех регионах без исключения.

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