В Киеве завершился крестный ход УПЦ МП: движение транспорта возобновилось

Участие в мероприятии, по данным полиции, приняли более 50 тыс. верующих.

В Киеве завершился крестный ход УПЦ Московского патриархата по случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси. Движение транспорта в центре Киева было восстановлено.

Об этом рассказали в полиции.

Участие в мероприятии, по данным полиции, приняли более 50 тыс. верующих. В УПЦ МП же утверждают, что собрали более 350 тыс. своих сторонников.

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По словам правоохранителей, правонарушений не зафиксировано.

Духовенство и верующие прошли от улицы Трехсвятительской до улицы Лаврской в Киеве.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка дополнительно привлекли около 25 пеших экипажей, 20 велопатрулей, 4 мотопатруля, 400 полицейских ТОР. Полицейские отдела аэроподдержки Департамента патрульной полиции следили за правопорядком из воздуха.

Также патрульные обеспечивали сопровождение колонны, чтобы меры происходили спокойно и без нарушений. По маршруту движения колонны было организовано локации с раздачей питьевой воды, где дежурили медики.

Отметим, что верующие УПЦ МП, судя по опубликованным фото, не соблюдали нормы социальной дистанции и проигнорировали требование надеть средства индивидувальной защиты.

Напомним, что 28 июля 2021 православная церковь отмечает великий праздник — День крещения Киевской Руси.

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