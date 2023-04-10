В Киеве завершена реставрация здания Речного вокзала: что там сейчас

Здание с 2021 года арендует Американский университет в Киеве, который теперь сможет обучать студентов офлайн.

В Киеве введено в эксплуатацию отреставрированное историческое здание Речного вокзала. Сейчас помещение находится в аренде вуза.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала сертификат о принятии в эксплуатацию реставрированного исторического здания Речного вокзала в Киеве. Здание с 2021 арендует Американский университет в Киеве, который теперь сможет обучать студентов офлайн.

"Историческое здание речного вокзала, построенное в 1961 году, университет арендовал с 2021 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в Броварах на Киевщине из модульного городка для переселенцев выселили несколько человек. Выяснилось, что они злоупотребляли алкоголем.

Читайте также: