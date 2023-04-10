В Киеве завершена реставрация здания Речного вокзала: что там сейчас

Здание с 2021 года арендует Американский университет в Киеве, который теперь сможет обучать студентов офлайн.
В Киеве введено в эксплуатацию отреставрированное историческое здание Речного вокзала. Сейчас помещение находится в аренде вуза.
Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала сертификат о принятии в эксплуатацию реставрированного исторического здания Речного вокзала в Киеве. Здание с 2021 арендует Американский университет в Киеве, который теперь сможет обучать студентов офлайн.
"Историческое здание речного вокзала, построенное в 1961 году, университет арендовал с 2021 года", – говорится в сообщении.
Напомним, в Броварах на Киевщине из модульного городка для переселенцев выселили несколько человек. Выяснилось, что они злоупотребляли алкоголем.
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