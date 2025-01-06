В Киеве застолье закончилось убийством: мужчина после ранения стек кровью

Мужчину без сознания заметила соседка, которая и вызвала "скорую". Однако он скончался от полученных травм.

В Киеве застолье закончилось убийством. Мужчина ударил 53-летнего соседа ножом в живот и отправился отдыхать в комнату.

О деталях трагедии сообщили в полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что к фигуранту в гости пришел сосед по общежитию и во время застолья мужчины начали конфликтовать.

"Чтобы не продолжать ссору, 53-летний потерпевший направился в свою комнату, однако вслед за ним зашел товарищ с ножом и ударил его в живот. После совершенного, злоумышленник пошел к себе отдыхать, а раненый мужчина вышел на улицу, чтобы позвать на помощь. Впоследствии, возле дома, его без сознания заметила соседка, которая и вызвала скорую. От полученных травм мужчина скончался", — уточнили в ведомстве.

Следователь при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры города Киева объявил задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области муж из ружья застрелил собственную жену.

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