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В Киеве заснежит: прогноз погоды на четверг, 3 февраля

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В Киеве заснежит: прогноз погоды на четверг, 3 февраля

Pexels

Температура воздуха опустится до -4 градусов.

Погода в Киеве в четверг, 3 февраля, будет снежной. На протяжении всего дня небо над столицей будет затянуто облаками.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха -4 +1 градус. Ветер северо-западного направления, 4 м/с.

Утренний мелкий дождь днем сменится снегом. Он должен закончиться к вечеру.

Отметим, что в четверг, 3 февраля, в Украине похолодает, станет морознее. Синоптики сообщают об облачности. На востоке и юго-востоке умеренный мокрый снег и дождь.

На западе и севере – небольшой снег. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Облачная погода в стране ожидается на протяжении всей недели

Облачная погода в стране ожидается на протяжении всей недели

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