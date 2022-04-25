В Киеве зарегистрировано более 26 тысяч вынужденных переселенцев

За неделю количество таких внутренне перемещенных лиц увеличилось на более чем 9 тысяч человек и составляет 26397 человек.
В Киеве зарегистрировано уже более 26 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
"За неделю количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в Киеве, увеличилось на более чем 9 тысяч человек и составляет 26397 человек. Больше всего зарегистрировалось в Дарницком районе – 4545 человек, Днепровском – 4110 и Святошинском – 3136 человек. Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей", – отметила Марина Хонда.
Она также напомнила, что для того чтобы получить государственную помощь и статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения. Список актуальных адресов и телефонов по ссылке.
Также заявку можно подать через мобильное приложение портала "Дія".
Регистрация внутренне перемещенных лиц происходит до 30 апреля.
Напомним, в Киеве переименуют Арку дружбы народов и демонтируют скульптуру двух рабочих.
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