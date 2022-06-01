В Киеве заработали садики: детей отправить могут также переселенцы и военные

В Киеве заработали садики: детей отправить могут также переселенцы и военные

В столице заработали 34 садика. Чтобы отправить в заведение ребенка, нужно записаться.

В Киеве с 1 июня возобновила работу часть детских садов. К ним могут отправить своих детей не только жители столицы, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.

Об этом сообщили в КГГА.

"Сейчас в столице открывают только 34 садика, которые вновь принимают детей. Понимая необходимость работы детских учебных заведений, мы разработали механизм записи, который, на первый взгляд, выглядит сложным, но это необходимый шаг, чтобы избежать хаоса", — пояснил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

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Для киевлян, чьи дети уже ходили в тот или иной садик, достаточно предоставить справки с работы от обоих родителей к своему ДОУ и получить направление в "дежурный" садик в районе.

Для тех родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого также обратиться в свой ДОУ и получить направление.

Садики во всех районах Киева будут открываться постепенно, учитывая наполняемость уже открытых ДОУ.

С первого июня в Киеве открывают коммунальные детские сады.

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