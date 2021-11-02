В Киеве заработали пункты поддержки "Дії": где расположены центры

Специалисты помогут сгенерировать COVID-сертификат после прививки.
В Киеве заработали пункты команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Facebook.
Пункты команды "Дії" работают в двух центрах вакцинации:
- Центральный ж/д вокзал, пл. Вокзальная, 1 (м. Вокзальная)
- ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12 (м. Осокорки)
В таких пунктах специалисты помогут всем желающим разобраться, как после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат в приложении или на портале.
По словам Федорова, уже через несколько дней Минцифры планирует открыть подобные пункты еще в двух местах. Впрочем, где именно – не сообщается.
Как сообщалось, после усиления карантина украинцы начали активно генерировать COVID-сертификаты в "Дії". Применением цифровых госуслуг пользуются уже девять миллионов украинцев. Кроме того, сертификаты о вакцинации от COVID-19 сгенерировали в цифровом формате уже пять миллионов человек.
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