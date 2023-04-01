В Киеве заработала еще одна станция метро, закрытая с начала войны

Станция "Гидропарк", закрытая с начала полномасштабного вторжения, возобновила работу.
С субботы, 1 апреля, в метро Киева возобновила работу станция "Гидропарк", закрытая с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
Поскольку станция "Гидропарк" расположена на наземном участке "красной" ветки метрополитена, она будет закрыта во время воздушных тревог для безопасности пассажиров.
"Пока будет работать вестибюль № 1 (в направлении станции "Днепр") по такому графику с 05:39 до 22:34", — говорится в сообщении.
Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", а зеленой ветвью от станции "Сырец" до "Дружбы Народов". Мимо станции "Днепр" поезда по-прежнему будут следовать без остановки.
Напомним, столичный общественный транспорт частично сменит режим работы.
Читайте также:
- В Киеве водителям разрешили повысить скорость на некоторых улицах: список
- Жалоба на кота, птиц в небе и чужих детей в шкафу: в Патрульной полиции Киева рассказали о курьезных вызовах
- Проверки авто на блокпостах в Киеве – полиция разъяснила причины