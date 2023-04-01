В Киеве заработала еще одна станция метро, закрытая с начала войны

С субботы, 1 апреля, в метро Киева возобновила работу станция "Гидропарк", закрытая с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Поскольку станция "Гидропарк" расположена на наземном участке "красной" ветки метрополитена, она будет закрыта во время воздушных тревог для безопасности пассажиров.

"Пока будет работать вестибюль № 1 (в направлении станции "Днепр") по такому графику с 05:39 до 22:34", — говорится в сообщении.

Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", а зеленой ветвью от станции "Сырец" до "Дружбы Народов". Мимо станции "Днепр" поезда по-прежнему будут следовать без остановки.

Напомним, столичный общественный транспорт частично сменит режим работы.

Читайте также: