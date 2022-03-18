В Киеве заработал телефон доверия для предоставления медико-психологической помощи

В Киеве заработал телефон доверия для предоставления медико-психологической помощи

Звонить по телефону можно круглосуточно по номеру: 0800501212.

В Киеве работает круглосуточный бесплатный телефон доверия.

Об этом сообщили в КГГА.

Звонить по номеру можно круглосуточно: 0800501212. Это – бесплатно с мобильного.

"Киевлян, нуждающихся в психологической поддержке профессионалов, призывают использовать все возможности, созданные для этого столицей. В городе можно получить круглосуточную медико-психологическую помощь в телефонном режиме. Организовано также онлайн-консультирование психиатров и психологов для детей и подростков", — говорится в сообщении.

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