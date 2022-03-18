Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киеве заработал телефон доверия для предоставления медико-психологической помощи

Дата публикации
Просмотры
913
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве заработал телефон доверия для предоставления медико-психологической помощи

pixabay.com

Звонить по телефону можно круглосуточно по номеру: 0800501212.

В Киеве работает круглосуточный бесплатный телефон доверия.

Об этом сообщили в КГГА.

Звонить по номеру можно круглосуточно: 0800501212. Это – бесплатно с мобильного.

"Киевлян, нуждающихся в психологической поддержке профессионалов, призывают использовать все возможности, созданные для этого столицей. В городе можно получить круглосуточную медико-психологическую помощь в телефонном режиме. Организовано также онлайн-консультирование психиатров и психологов для детей и подростков", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В Киеве организовались бригады волонтеров, которые по просьбе людей кормят животных

В Киеве организовались бригады волонтеров, которые по просьбе людей кормят животных
Следующая публикация