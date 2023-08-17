В Киеве заработал чат-бот для устройства животных: как пользоваться

В Киеве заработал чат-бот для устройства животных. Telegram-бот TinPet создали специалисты КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" ко Дню бездомных животных, который отмечается 19 августа.

Для того чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо найти его в Telegram — вписать в поиск @TinPet_bot . После этого необходимо зарегистрироваться и создать аккаунт для поиска питомца или поиска дома для животного.

Важно, что сервис доступен для представителей других приютов. Через чат-бот они смогут распространять информацию о своих подопечных, что значительно упростит устройство животных.

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Как отмечают на предприятии, такой чат-бот поможет решить проблему бездомных животных в столице.

Согласно стратегии предприятия, основной способ решения проблемы бездомных животных в столице — это комплекс таких мер, как лов животных, их стерилизация и последующая адопция, то есть пристройка животного в семью. TinPet должен упростить путь животного к новому дому. Ведь найти любимца в соответствии со своими пожеланиями станет легче, а это залог того, что больше животных получат убежище.

В настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме, поэтому из-за технических особенностей один пользователь может загрузить только три анкеты. Однако на предприятии ждут отзывов пользователей, что поможет улучшать сервис в будущем.

Обратную связь по техническому функционалу чат-бота можно оставлять по электронной почте: knifeach@gmail.com

Напомним, в Киевской области владелицу убежища подозревают в жестоком обращении с собаками.

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