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В Киеве заработает оплата проезда банковской картой в общественном транспорте

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В Киеве заработает оплата проезда банковской картой в общественном транспорте

В столице разрешили оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой.

Власти Киева поддержали предложение горожан ввести оплату за проезд банковской картой во всех видах общественного транспорта. Соответствующая петиция собрала необходимое количество голосов, которую рассмотрел мэр Виталий Кличко.

Об этом сообщается в разделе "Петиции" на сайте КГГА.

"Технические средства АСОП (Автоматизированной системы оплаты проезда), установленные в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия "Киевпасстранс", технически готовы к приему оплаты проезда банковскими картами", — отметил Кличко.

Напомним, в киевском метро с понедельника, 5 сентября, сократят интервал движения поездов.

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