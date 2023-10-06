В Киеве заработает израильская система оповещения о ракетной опасности: в чем ее преимущество

Речь идет только об уведомлениях, а не о противовоздушной обороне.

В ближайшее время в Киеве полноценно заработает израильская система раннего оповещения о ракетной опасности. Ее уже тестируют.

Об этом пишет "БП".

Что известно

Как пояснил в Чрезвычайном и Полномочном Посоле Украины в Израиле Евгений Корнийчук, после преодоления всех технических моментов элементы системы начали тестировать в Киеве. "Наши специалисты в сотрудничестве с израильской стороной проделали невероятно кропотливую работу, и, надеемся, система начнет полноценно работать в Киеве уже в ближайшее время", – сказал он.

Ключевое преимущество состоит в том, говорит он, что эта система сможет четко прогнозировать, куда нацелена та или иная угроза воздуху. Речь идет исключительно о программном продукте.

"Никакого отношения к противовоздушной обороне нет и технически не может иметь", — отметил Корнийчук.

Речь идет только о столице, поэтому неизвестно, планируется ли установка за ее пределами. "Если все удастся и мы сможем знать необходимые средства – систему можно будет масштабировать и устанавливать в других городах Украины", – подытожил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле.

Детальнее о том, как работает израильская система оповещения о ракетной угрозе, читайте в материале.

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