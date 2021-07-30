В Киеве заработает еще один центр массовой вакцинации

В центре будут прививать вакциной CoronaVac.
В Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36, откроют еще один центр массовой вакцинации.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Центр массовой вакцинации заработает с 1 августа. Здесь можно будет прививаться каждый день без выходных с 11:00-21:00.
"Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19. В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech", — сообщили в Минздраве.
Всего в Киеве работает 22 центра массовой вакцинации.
Напомним, Украина переходит к массовой вакцинации от коронавируса всего населения.