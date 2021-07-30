В Киеве заработает еще один центр массовой вакцинации

В Киеве заработает еще один центр массовой вакцинации

В центре будут прививать вакциной CoronaVac.

В Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36, откроют еще один центр массовой вакцинации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Центр массовой вакцинации заработает с 1 августа. Здесь можно будет прививаться каждый день без выходных с 11:00-21:00.

"Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19. В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech", — сообщили в Минздраве.

Всего в Киеве работает 22 центра массовой вакцинации.

Напомним, Украина переходит к массовой вакцинации от коронавируса всего населения.

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