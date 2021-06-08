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В Киеве запустят речные туристические маршруты и скоростные теплоходы

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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В Киеве запустят речные туристические маршруты и скоростные теплоходы

Sven Teschke/wikimedia.org

Уже объявили официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов.

В Украине планируют возобновить туристические маршруты по Днепру.

Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Вместе с Госагентством по развитию туризма начали изучать возможность восстановления туристических маршрутов по Днепру. Пока речь идет о маршрутах Киев-Канев-Киев и Киев-Чернобыль-Киев", - отметил Ткаченко.

Министр отметил, что они должны состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, многочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев:

"Официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов уже объявлен ДАРТом. Речные маршруты — возможность расширить предложение для украинских и иностранных гостей, вместе с тем увеличив поток туристов непосредственно к важным точкам достопримечательностей. Для государства это нетипичная программа, но тем не менее очень важная. После реализации пилотного проекта, разработаем рекомендации, как программу туристических водных маршрутов Днепром запустить в других туристических регионах страны", — подытожил Александр Ткаченко.

Напомним, в Киеве с 1 мая работает Речной вокзал. Там обещают соблюдать все карантинные мероприятия.

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