В Киеве запустят челночное движение метро на Голосеевской линии: когда заработает и какие проблемы решит

С 13 декабря в Киеве должны запустить челночное движение метро на Голосеевской линии.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "КИЕВ 24".

По словам Кандибора, сейчас продолжаются ночные испытания челночного движения. Впоследствии разработают график движения поездов метро.

Кандибор сообщил, что власти рассматривают работу двух поездов по двум путям.

"Каждый поезд будет с интервалом 15 минут ходить", – отметил Кандибор.

Также снизят нагрузку на наземный транспорт в столице, который сейчас перевозит пассажиров между станциями метро "Голосеевская" и "Демеевская".

"Мы также будем понимать, что часть пассажиров перейдут на этот челночный поезд и уменьшится нагрузка на автобусную, где мы тогда заберем какое-то количество наземного транспорта и опрокинем людей в метро", — сказал Кандибор.

По его словам, власти хотят четко просчитать графики движения поездов и сделать их доступными для пассажиров и не вводить людей в заблуждение.

"Мы четко просчитаем графики, четко проинформируем, сделаем график, чтобы пассажир, который захочет этим воспользоваться — понимал, в какое время ему нужно подойти на станцию", — добавил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, утром 11 декабря на метро "Лыбидская" образовалась немалая толпа на входе. В Сети распространились слухи, что вода появилась и на станции метро "Олимпийская".

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С 8 декабря в столице Украины прекратила работать часть станций синей ветки метро — от Лыбидской до Теремков. В метрополитене разгерметизировался тоннель. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

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