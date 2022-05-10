В Киеве запустили еще два троллейбусных и один трамвайный маршруты

В Киеве запустили еще два троллейбусных и один трамвайный маршруты

В Киеве возобновили работу еще два троллейбусных и один трамвайный маршруты.

Речь идет о троллейбусах №30, №29Д и трамвае №35.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

Так, троллейбусный маршрут № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетская роща с интервалом движения 25 минут. Троллейбусный маршрут №29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции "Зенит" с интервалом движения 25 минут.

Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная" с интервалом движения 25 минут.

Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00. Список актуальных маршрутов наземного транспорта здесь – https://bit.ly/3xB5UPD.

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Ранее в КГГА заявили, что в столице возобновили работу сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов. Для проката доступны следующие сервисы: Bolt, Bike NOW и veliki.ua.

Напомним, что из-за российской агрессии в Киеве прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Однако позже движение общественного транспорта было частично восстановлено. Проезд в столице бесплатный.

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