В Киеве запретят заезд грузовиков в город во время воздушной тревоги

Уже с 22 мая будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Решение принял Совет обороны столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Отмечается, что речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области обеспечит контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве начнут действовать новые правила движения общественного транспорта во время воздушной тревоги. Да, общественный транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Читайте также: