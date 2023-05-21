В Киеве запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги: подробности решения

Нацгвардия и патрульная полиция будут контролировать остановку такого транспорта на въездах в город.

С понедельника, 22 мая, в Киеве усилят ограничения на въезд грузовиков. Такое решение принял Совет обороны Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области обеспечит контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", — пишет пресс-служба.

Следует добавить, что с завтрашнего дня также в Киеве общественный транспорт, в случае объявления воздушной тревоги, будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что армия Российской Федерации чаще всего атакует Киев. Именно поэтому столица нуждается в большей защите.