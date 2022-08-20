В Киеве запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа: фото, видео

Однако на "парад" сгоревшей российской техники в центре столицы посмотреть можно уже сегодня, 20 августа.

В Киеве запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа.

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов поручил запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей.

Такое решение принято с целью своевременного реагирования на возможные угрозы нанесения военными РФ ракетно-бомбовых ударов во время Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.

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"С 22 по 25 августа запрещено проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей", — говорится в поручении Николая Жирнова.

Все жители столицы напоминают о необходимости безусловного выполнения мер безопасности, использования имеющихся защитных сооружений и укрытий в случае поступления сигнала "Воздушная тревога".

В частности, поэтому отменены все запланированные и анонсированные мероприятия в #VcentriHUB на этот период.

"Берегите себя и своих близких! Не игнорируйте воздушные тревоги и верьте в ВСУ", — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждает, что Россия может нанести массированные ракетные удары по Украине в ближайшие дни, особенно 24 августа – в День Независимости Украины.

Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину Независимости.

В центре столицы уже с сегодняшнего дня, 20 августа, можно посмотреть на "парад" сгоревшей российской техники.

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