В Киеве запретили плавать на моторных лодках и катерах во время войны

Пляжный сезон в столице тоже пока не будут начинать.
В пределах Киева на период действия военного положения запрещена навигация для маломерных судов на водных объектах.
Об этом 2 июня сообщили в КГГА.
Там также напомнили, что пляжный сезон в столице пока не будут начинать. На территориях пляжей и зон отдыха будет продолжаться обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.
В условиях военного положения ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.
Напомним, в Киевской области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа, в области может действовать ДРГ.
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