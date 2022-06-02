В Киеве запретили плавать на моторных лодках и катерах во время войны

В Киеве запретили плавать на моторных лодках и катерах во время войны

Пляжный сезон в столице тоже пока не будут начинать.

В пределах Киева на период действия военного положения запрещена навигация для маломерных судов на водных объектах.

Об этом 2 июня сообщили в КГГА.

Там также напомнили, что пляжный сезон в столице пока не будут начинать. На территориях пляжей и зон отдыха будет продолжаться обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

В условиях военного положения ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

Напомним, в Киевской области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа, в области может действовать ДРГ.

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