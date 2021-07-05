В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал: из помещений вывели людей, но взрывчатку не нашли

В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал: из помещений вывели людей, но взрывчатку не нашли

Поезда отправляются по графику.

В понедельник вечером, 5 июля, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Позже сообщили, что Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.

Напомним, 17 июня Киевом прокатилась волна заминирований. Сначала поступило сообщении о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Потом — станций метро "Крещатик" и "Золотые ворота". Взрывчатки нигде не обнаружили.

Впоследствии стало известно, что в аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку в самолете.

Новости Украины: взрывотехники проверяют ТРЦ Киева из-за анонимного сообщения о заминировании

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