В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал: из помещений вывели людей, но взрывчатку не нашли

Поезда отправляются по графику.
В понедельник вечером, 5 июля, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", — говорится в сообщении на странице в Facebook.
Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Позже сообщили, что Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.
Напомним, 17 июня Киевом прокатилась волна заминирований. Сначала поступило сообщении о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Потом — станций метро "Крещатик" и "Золотые ворота". Взрывчатки нигде не обнаружили.
Впоследствии стало известно, что в аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку в самолете.