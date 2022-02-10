В Киеве "заминировали" все ТРЦ: полиция ищет взрывчатку

В Киеве "заминировали" все ТРЦ: полиция ищет взрывчатку

Людей эвакуировали из зданий на время проверки.

В Киеве в четверг, 10 февраля, поступило анонимное сообщение о минировании всех торгово-развлекательных центров города.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

Людей эвакуировали из зданий на время проверки. Работа ТРЦ временно приостановлена.

Отметим, что в столице насчитывается более 50 крупных ТРЦ. В которых полиция ищет взрывчатку, не уточняется.

Напомним, что в Харькове мужчина "развлекся" и заминировал свое жилье. Его быстро разыскали правоохранители, а за проделку ему грозит наказание.

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