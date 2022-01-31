В Киеве "заминировали" аэропорт и железнодорожный вокзал: полиция ищет взрывчатку

В Киеве "заминировали" аэропорт и железнодорожный вокзал: полиция ищет взрывчатку

Их работа временно приостановлена.

В Киеве утром 31 января поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев", Центрального железнодорожного вокзала и некоторых школ.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

Правоохранители эвакуировали людей, которые находились в помещениях, и начали искать взрывчатку. Работа вокзала, аэропорта и школ временно приостановлена.

В Сети киевляне бурно отреагировали на новую серию минирований.

"Что, опять?", "Начинается новая неделя, как же это без минирований", "Минеры вышли на новый уровень. А то метро и ТРЦ уже надоело", — пишут в социальных сетях.

Напомним, что в Киевской области в селе Новые Петровцы 7-летний ученик сообщил о "минировании" школы. Как оказалось, взрывчатки не было, а мальчик таким образом решил пошутить.

Волна заминирований прокатилась по Украине: каждый день в каком-то регионе полиция выезжает на вызов

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