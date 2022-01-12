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В Киеве заметили женщину, которая шваброй "мыла" снег (видео)

В Киеве заметили женщину, которая шваброй "мыла" снег (видео)

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В Киеве заметили женщину, которая шваброй "мыла" снег (видео)

Фото: скриншот с видео

За странным занятием наблюдали прохожие.

В Киеве возле одного из отделений "Укрпочты" женщина шваброй "мыла" улицу, покрытую снегом и льдом.

Запись была опубликована в паблике Всевидящее Око.

Автор видео иронично комментирует: "Всем доброе утро. Вот, человек моет снег. Впрочем, ничего необычного".

Видео уже стало вирусным в Сети.

Напомним:

В Луцке коммунальщики заделывали ямы на дорогах, укладывая асфальт в снег.

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