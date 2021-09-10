В Киеве заметили свадебный кортеж из красных грузовиков: видео

Водители, которые проезжали мимо, приветствовали молодоженов сигналами клаксонов.
В Киеве заметили свадебный кортеж с красными грузовиками. На кузовах машин были надписи — "жених" и "невеста".
Видео такой оригинальной свадьбы обнародовал telegram-паблик "Великий Киев".
"Без Tesla, Porche i BMW. В Киеве заметили свадебный кортеж с грузовиками. Креативно, ничего не скажешь", — говорится в заметке под видео.
Водители, которые проезжали мимо, приветствовали молодоженов сигналами клаксонов.
Напомним, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов женился на коллеге.