В Киеве заметили дом для "Барби": что грозит за изменение цвета фасада

На место обещают направить инспектора по благоустройству и составить предписание.

В Киеве разразился скандал из-за утепления и перекраски дома на Подоле. Речь идет о доме по улице Константиновский. Владельцы помещения двух верхних этажей покрасили стены в розовый и желтый цвета. Окрашенный фасад в "цвет Барби" активно обсуждается в социальных сетях.

Некоторые киевляне даже шутят, что рекламная компания киноленты Barbie зашла слишком далеко.

Окрашенный фасад люди называют безвкусицей и требуют от власти отреагировать.

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В Департаменте городского благоустройства КГГА сайт ТСН.ua заверили, что окрашенный в "веселые" цвета дом не является памятником архитектуры.

"На подобные работы владельцы помещения должны были получить разрешение в городском департаменте — открывается контрольная карта на нарушение благоустройства. Но они этого не сделали. Учитывая, что эти работы были проведены самовольно и город их не согласовал, на место приедет представитель инспекции по благоустройству. Будет оформлено соответствующее предписание и дальше, возможно, будем рассматривать вопрос обращения в суд с требованием привести фасад дома в надлежащее состояние", - рассказал сайту ТСН.ua Михаил Будилов, директор Департамента городского благоустройства КГГА.

На подобные работы владельцы жилья должны были получить разрешение в городском департаменте/Фото из группы в ФБ "Подоляночка"

Будилов не исключает, что инспекторов могут не впустить в жилье – потому что это частная собственность. Если владелец выйдет на контакт, то на него может быть составлено административное предписание.

В Департаменте добавляют, что подобные ситуации четко не урегулированы законодательством, и такие самопроизвольные перекраски кое-где в столице случаются.

Инспекторам по благоустройству нужно будет детально разобраться в ситуации с окрашенным фасадом дома на Подоле.

Напомним, в Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках. Украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще недостроенные квартиры. Это стало возможным благодаря электронному механизму защиты инвесторов, вложившихся в строительство.

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