По Киеву прокатилась волна заминирований: закрыты четыре станции метро, два аэропорта и некоторые ТРЦ

По Киеву прокатилась волна заминирований: закрыты четыре станции метро, два аэропорта и некоторые ТРЦ

Некоторые сообщения оказались фейковыми, а некоторые еще проверяются.

Обновление: По состоянию на 16:30 проверка станция метро "Театральная" и пересадочного узла завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция открыта для пассажиров. В то же время идет проверка на станции "Вокзальная".

По состоянию на 15:44 в метрополитене сообщили, что станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадка проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Продолжается проверка на станциях: "Театральная" и пересадка и "Вокзальная".

В Киевском метрополитене закрыта станция "Театральная" и пересадочный узел, а также станция "Вокзальная".

Станции закрыты для входа и выхода пассажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

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Поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Перед этим закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадку между синей и зеленой линиями.

Также стало известно о якобы минировании аэропортов "Киев" и "Борисполь" и нескольких ТРЦ.

Отметим, что в конце декабря 2021 года в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО и оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.

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