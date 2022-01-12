В Киеве закрыли две станции метро и переход между ними из-за звонка о минировании

В Киеве закрыли две станции метро и переход между ними из-за звонка о минировании

Когда станции начнут работать, пока неизвестно.

В Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадку между синей и зеленой линиями.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

"Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", — говорится в сообщении.

В метрополитене говорят, что информация об открытии станций и переходе будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, накануне в Киеве было уведомлено о заминировании всех школ города.

Следует отметить, что в конце декабря 2021 в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО и оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.

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