В Киеве закроют движение по Дегтяревскому путепроводу: как надолго (схема)

Движение будет закрыто на примыкании ул. Александра Довженко с ул. Елены Телиги.

В Киеве с 30 сентября по 2 октября будет закрыто движение транспорта на примыкании ул. Александра Довженко с ул. Елены Телиги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Дорожники будут монтировать 14 балок пролетного строения Дегтяревского путепровода. На время работ движение по развязке будет организовано по принципу турбины: проезд обеспечат во все направления с помощью временных светофоров”, — говорится в сообщении.

Схема: Киевавтодор

Также с 30 сентября по 2 октября произойдут изменения в работе общественного транспорта, курсирующего по ул. Александра Довженко.

Как отметили в КГГА, открыть движение по новому Дегтяревскому путепроводу планируют до конца этого года.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит прощение гражданам за временные неудобства и рекомендует учитывать изменения при планировании маршрута.

Напомним, в киевском метро изменится график курсирования поездов.

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