В Киеве произошел пожар на левом берегу: что известно

Над Киевом виден черный дым. В Днепровском районе столицы на улице Маланюка произошел пожар.

Об этом ТСН сообщили столичные спасатели.

В Киеве вспыхнул пожар на левом берегу

"Огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива. Произошло возгорание мусора на площади 10 квадратных метров. Пожар уже локализован", — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве снова обсуждают тему скандальной застройки и конфликта вокруг территории "Экопарка Осокорки". 5 марта вспыхнул камыш и трава на участке между озерами Небреж и Тягле, граничащем с застройкой компании Stolitsa Group. Пламя тушили несколько часов.

Читайте также: