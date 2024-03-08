В Киеве произошел пожар на левом берегу: что известно

Как стало известно, загорелся мусор.
Над Киевом виден черный дым. В Днепровском районе столицы на улице Маланюка произошел пожар.
Об этом ТСН сообщили столичные спасатели.
"Огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива. Произошло возгорание мусора на площади 10 квадратных метров. Пожар уже локализован", — отметили в ГСЧС.
Напомним, в Киеве снова обсуждают тему скандальной застройки и конфликта вокруг территории "Экопарка Осокорки". 5 марта вспыхнул камыш и трава на участке между озерами Небреж и Тягле, граничащем с застройкой компании Stolitsa Group. Пламя тушили несколько часов.
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