В Киеве загорелся масштабный пожар в гостинице: огонь охватил все здание (фото)

В Киеве загорелся масштабный пожар в гостинице: огонь охватил все здание (фото)

Утром 6 апреля в Голосеевском районе Киева на улице Бродовской вспыхнул масштабный пожар в гостинице на площади две тысячи квадратных метров. Огонь охватил все трехэтажное здание.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Во время тушения пожара пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 98 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Работа спасателей осложнялась тем, что возле дома отсутствовало противопожарное водоснабжение. Поэтому они вынуждены были тратить время на прокладку дополнительных магистральных линий, чтобы обеспечить подачу воды из водоема.

Благодаря пожарным были спасены четыре частных дома и недостроенное сооружение рядом. На месте было задействовано 15 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 80 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Киевской области спасатели ГСЧС занимаются ликвидацией лесных пожаров. В связи с этим в столице Украины может наблюдаться задымленность.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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