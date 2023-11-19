В Киеве загорелся частный дом — пожарные вынесли из огня невредимых маленьких жителей (видео)

Хозяйка дома не могла сдержать слез, когда увидела своих любимцев живыми и невредимыми.
В Киеве во время пожара в частном доме на улице Февральской огнеборцы спасли щенка и котенка.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пожар вспыхнул около 18 часов 18 ноября в Голосеевском районе столицы в одноэтажном доме по улице Февральской в Киеве.
"Прибыв на место в 18:12, спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме. Пожар был ликвидирован в 18:58", — рассказывают в ГСЧС.
Во время ликвидации пламени были спасены котёнок и щенок. Впоследствии маленьких жителей передали владелице, которая не могла сдержать слез, увидев своих любимцев живыми и невредимыми.
К счастью, женщина тоже не пострадала.
Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Между тем, утром 18 ноября на Подоле в Киеве вспыхнул пожар. Причины возгорания пока неизвестны.
Читайте также: