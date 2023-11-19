В Киеве загорелся частный дом — пожарные вынесли из огня невредимых маленьких жителей (видео)

Хозяйка дома не могла сдержать слез, когда увидела своих любимцев живыми и невредимыми.

В Киеве во время пожара в частном доме на улице Февральской огнеборцы спасли щенка и котенка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар вспыхнул около 18 часов 18 ноября в Голосеевском районе столицы в одноэтажном доме по улице Февральской в Киеве.

"Прибыв на место в 18:12, спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме. Пожар был ликвидирован в 18:58", — рассказывают в ГСЧС.

В Киеве загорелся частный дом Фото: ГСЧС

Во время ликвидации пламени были спасены котёнок и щенок. Впоследствии маленьких жителей передали владелице, которая не могла сдержать слез, увидев своих любимцев живыми и невредимыми.

В Киеве загорелся частный дом Фото: ГСЧС

К счастью, женщина тоже не пострадала.

В Киеве загорелся частный дом Фото: ГСЧС

Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

В Киеве загорелся частный дом Фото: ГСЧС

Между тем, утром 18 ноября на Подоле в Киеве вспыхнул пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

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