В Киеве загорелся балкон многоэтажки: видео

Пожар произошел в Оболонском районе столицы.

В Киеве загорелся балкон многоэтажки.

24 августа в 6:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Сразу же к месту происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник на балконе одной из квартир на 6 этаже 9-этажного жилого дома, с распространением на рядом расположенные балконы. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 6:21 возгорание было локализовано и в 06:30 ликвидировано.

На момент возникновения пожара, жители квартир покинули помещение самостоятельно и немедленно вызвали на помощь пожарных.

На месте происшествия было задействовано четыре единицы техники и 15 членов личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве и Броварах горели крыши 5-этажек.

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