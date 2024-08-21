В Киеве загорелось здание возле метро "Почайна" (фото, видео)

Возгорание возникло на втором этаже шестиэтажного офисного здания.
В Киеве 21 августа возник пожар в здании возле станции метро "Почайна" недалеко от торгово-развлекательного центра Gorodok Gallery. На месте работают спасатели.
Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
В Киеве загорелось здание на проспекте Степана Бандеры, 21 возле станции метро "Почайна". В небо поднимается столб черного дыма.
На место происшествия прибыли спасатели. Как уточнили чрезвычайники, пожар загорелся не в торговом центре Gorodok Gallery, как сообщалось в соцсетях, а в доме рядом. Возгорание возникло на втором этаже шестиэтажного офисного здания.
Спасатели деблокировали из лифтовой кабины двух человек и вывели их на свежий воздух. К счастью, люди не пострадали.
Пожар был ликвидирован в 8:09 на площади 40 кв. м. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
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Напомним, накануне в Киеве возник пожар рядом с открытым участком метрополитена возле станции "Лесная".
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