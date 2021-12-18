В Киеве загорелась праздничными огнями главная елка страны (видео)

Новогоднюю красавицу украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда протяженностью 10 километров.
В пятницу, 18 декабря, на Софийской площади торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны.
Об этом сообщили в КГГА.
В этом году новогоднюю красавицу, высоту 31 метр, украшают 20 000 игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда протяженностью 10 километров в виде большого купола.
На праздничной локации обустроили крупнейший в Европе Рождественский вертеп, который будет стоять до 16 января 2022 года.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.
Также на площади работают детские аттракционы, разнообразные фотозоны и ярмарка с фудкортом.
Видео с главным украшением новогодне-рождественских праздников в столице опубликовано на Facebook-странице организаторов праздника.
В Киеве новогодние елки будут установлены во всех 10-ти районах города.
Напомним, во Львове на проспекте Свободы 17 декабря торжественно зажгли главную елку города.
Читайте также: